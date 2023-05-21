Москва, 21 мая, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Пригласив президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7, проходивший в Японии, «Большая семёрка» превратила его в пропагандистское шоу. Так прокомментировал участие украинского лидера во встрече в Хиросиме МИД России.

«Упорствуя в демонстрации своего намерения нанести России «стратегическое поражение», руководители стран «семёрки» доставили на свою встречу управляемого ими же главаря режима в Киеве и окончательно превратили хиросимское мероприятие в пропагандистское шоу», — сказано в заявлении дипломатического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, саммит G7 проходил в Хиросиме с 19 по 21 мая. Украинский лидер Владимир Зеленский стал участником саммита, прибыв в Японию на правительственном самолёте, который предоставили ему власти Франции. Одним из вопросов встречи «Большой семёрки» стал украинский конфликт.

На первой сессии с участием Зеленского лидеры G7 в очередной раз подтвердили, что будут продолжать оказывать дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную помощь Украине. Зеленский поблагодарил лидеров стран G7 за поддержку.