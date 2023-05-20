Токмак, Запорожская область, 20 мая, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Два взрыва произошли в городе Токмак в Запорожской области. Об этом 20 мая сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В Токмаке громко. В городе были слышны два взрыва», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая ВСУ обстреляли города Токмак и Васильевку. При этом Токмак обстреляли кассетными боеприпасами дважды. В результате повреждения получили жилые дома, здание школы и автомобили. Есть жертвы среди гражданского населения.

На следующий день ВСУ из тяжёлого вооружения обстреляли Пологи в Запорожской области. Город расположен недалеко от линии боевого столкновения.

При обстреле Пологовского района Запорожской области со стороны ВСУ 17 мая два человека получили ранения. В тяжёлом состоянии их доставили в больницу. Удары пришлись на населённые пункты Басань и Аванте.

17 мая атака вновь пришлась по Токмаку. В городе активно велась работа систем противовоздушной обороны.