Пологи, Запорожская область, 20 мая, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли массированный артиллерийский удар по городу Пологи в Запорожской области, сообщили журналистам 20 мая в местных оперативных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Прилеты зафиксированы на заводе «Минерал» и электроподстанции. Частично обесточены город Пологи и Пологовский район», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в 17:00 мск ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по городу. В результате возник пожар, МЧС занимается его ликвидацией.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее 20 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что два взрыва произошли в городе Токмак в Запорожской области.

16 мая ВСУ из тяжёлого вооружения обстреляли Пологи в Запорожской области. Город расположен недалеко от линии боевого столкновения.

При обстреле Пологовского района Запорожской области со стороны ВСУ 17 мая два человека получили ранения. В тяжёлом состоянии их доставили в больницу. Удары пришлись на населённые пункты Басань и Аванте.