Токмак, Запорожская область, 20 мая, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских войск на город Токмак в Запорожской области. Об этом корреспонденту РИА Новости заявил, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Удар боевиков ВСУ по мирным жителям был перехвачен», — уточнил он.

В городе Токмак в Запорожской области 20 мая произошли два взрыва. О них Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале.

15 мая ВСУ обстреляли города Токмак и Васильевку. При этом Токмак обстреляли кассетными боеприпасами дважды. В результате повреждения получили жилые дома, здание школы и автомобили. Есть жертвы среди гражданского населения.

17 мая атака вновь пришлась по Токмаку. В городе активно велась работа систем противовоздушной обороны.