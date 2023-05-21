Донецк, 21 мая, 2023, 13:09 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России сообщили о потерях ВСУ за сутки на донецком направлении. Как сообщил на брифинге 21 мая официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, в общей сложности они составили свыше 120 человек.

Андрей Рубцов/ТАСС Самоходная гаубица «Мста-С» в зоне проведения СВО

Помимо этого, российские артиллерия и авиация совместно с подразделениями «Южной» группировки войск за прошедшие сутки ликвидировали один танк, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, американскую артиллерийскую систему М777, самоходную американскую артустановку М109 и гаубицы Д-20 и Д-30.

В районе Краматорска в ДНР российские войска уничтожили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее ИА Регнум сообщало об ударах артиллерии российской группировки «Центр» по двум бригадам и одному полку ВСУ. В результате противник понёс значительные потери в личном составе и военной технике. Также на краснолиманском направлении расчёт РСЗО «Смерч» поразил позиции ВСУ, а артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы обнаружила и подавила позиции ствольной артиллерии и миномётов.