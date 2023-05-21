Москва, 21 мая, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Артиллерия российской группировки «Центр» выявила перемещения двух бригад и одного полка ВСУ, после чего нанесла им огневое поражение. Об этом 21 мая сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа артиллерии в зоне СВО

«На невском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки «Центр» вскрыты перемещения личного состава на технике 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 15-го полка национальной гвардии Украины», — приводит его слова РИА Новости.

Савчук уточнил, что в результате нанесённого огневого поражения подразделения противника понесли значительные потери в личном составе и военной технике.

Также начальник пресс-центра указал, что на краснолиманском направлении расчёт РСЗО «Смерч» поразил позиции ВСУ, а артиллерия в ходе контрбатарейной борьбы обнаружила и подавила позиции вражеской ствольной артиллерии и миномётов.

При этом он уточнил, что авиация группировки произвела удары по складам боеприпасов, опорным пунктам и пунктам временной дислокации украинской армии у Ямполовки, Кременной и Червоной Дибровы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 21 мая, президент России Владимир Путин поздравил бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и подразделений Вооружённых сил России с освобождением Артёмовска. При этом указывается, что всех отличившихся в ходе боевых действий военных планируют представить к наградам.