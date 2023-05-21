Хиросима, Япония, 21 мая, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена предоставить гарантии безопасности для Украины до её вступления в НАТО. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Отдельно Владимир Зеленский остановился на вопросе евроатлантической интеграции Украины и подготовке к вильнюсскому саммиту НАТО. Глава государства отметил важность получения гарантий безопасности для Украины до вступления нашей страны в альянс», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ходе беседы, произошедшей между лидерами Украины и США на полях саммита G7 в Хиросиме, Зеленский поблагодарил Байдена за очередной пакет военной помощи.

Как ранее сообщило ИА Регнум, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина не соответствует многим критериям, которые необходимы для вступления в Североатлантический альянс (НАТО). Немецкий канцлер, говоря о возможности вхождения Украины в военно-политический блок, сообщил, что страны — члены альянса приняли решение на саммите в Бухаресте и в нём сформулирована перспектива вхождения в НАТО.

Он подчеркнул, что при этом сразу было понятно, что вхождение Украины в альянс не произойдёт в обозримом будущем.

Шольц добавил, что Западу нужно сконцентрироваться на том, что происходит сейчас, и продолжать оказывать Киеву поддержку.

17 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес также заявил, что сейчас вступление Украины в НАТО невозможно. Уоллес отметил, что вначале Киеву для «приближения» к натовским стандартам необходима дорожная карта для наращивания военного потенциала. По его мнению, в настоящий момент та помощь, которую НАТО может оказать Украине, это сохранение набранного темпа в защите и укрепление устойчивости, только после которых можно будет начать разговор о членстве в альянсе.