Хиросима, Япония, 21 мая, 2023, 10:16 — ИА Регнум. На данный момент Украина не соответствует многим критериям, которые необходимы для вступления в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 21 мая заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на полях саммита «Группы семи» (G7) в Хиросиме в интервью телеканалу Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Полигон НАТО

Как отметил немецкий канцлер, говоря о возможности вхождения Украины в военно-политический блок, страны — члены альянса приняли решение на саммите в Бухаресте и в нём сформулирована перспектива вхождения в НАТО.

Он подчеркнул, что при этом сразу было понятно, что вхождение Украины в альянс не произойдёт в обозримом будущем.

«Конечно, среди критериев, которые формулирует для себя НАТО, много условий, которым Украина на данный момент не в состоянии соответствовать», — сказал Шольц.

При этом он добавил, что Западу нужно сконцентрироваться на том, что происходит в данный момент, и продолжать оказывать Киеву поддержку.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 21 мая, Шольц заявил, что участие Германии в возможной поставке истребителей F-16 на Украину не обсуждается. Он напомнил, что у немецкой стороны нет таких самолётов, и приветствовал план обучения украинских пилотов полётам на указанных истребителях.