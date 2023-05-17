Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что сейчас вступление Украины в НАТО невозможно. Как он заявил в среду, 17 мая, обсуждать этот вопрос можно только после завершения конфликта в стране.

«Наша позиция по поводу членства Украины в НАТО — очевидно, не прямо сейчас», — сказал он на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом, которую транслировал телеканал Sky News.

Уоллес отметил, что вначале Киеву для «приближения» к натовским стандартам необходима «дорожная карта» для наращивания военного потенциала. По его мнению, в настоящий момент та помощь, которую НАТО может оказать Украине, это сохранение набранного темпа в защите и укрепление устойчивости, только после которых можно будет начать разговор о членстве в альянсе.

Того же мнения придерживается премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она также исключила вступление Украины в НАТО до окончания конфликта. Об этом премьер заявила в интервью газете Financial Times. Каллас также считает, что в настоящее время помочь Украине можно только поставками боеприпасов, в том числе дальнего радиуса действия.