Иван Шилов ИА REGNUM Реактивная артиллерия ВСУ. «Смерч»

Вооружённые силы Украины (ВСУ) открыли огонь по городу Токмаку в Запорожской области. Об этом 17 мая сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Токмаке громко! Город снова под обстрелом боевиков ВСУ», ― написал он в Telegram-канале.

Рогов добавил, что в городе работают системы противовоздушной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая ВСУ обстреляли города Токмак и Васильевку. При этом Токмак обстреляли кассетными боеприпасами дважды. В результате повреждения получили жилые дома, здание школы и автомобили. Есть жертвы среди гражданского населения.

На следующий день ВСУ из тяжёлого вооружения обстреляли Пологи в Запорожской области. Город расположен недалеко от линии боевого столкновения.

При обстреле Пологовского района Запорожской области со стороны ВСУ 17 мая два человека получили ранения. В тяжёлом состоянии их доставили в больницу. Удары пришлись на населённые пункты Басань и Аванте.