Два человека получили ранения при обстреле Пологовского района Запорожской области со стороны ВСУ

Мелитополь, , 14:40 — REGNUM При обстреле Пологовского района Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) два человека получили ранения. Об этом сообщили оперативные службы.

Автомобили скорой медицинской помощи © Максим Захаров/РИА Новости

«Со стороны ВСУ идёт обстрел населённых пунктов Басань и Аванте», — говорится в сообщении.

Пострадавшие два мирных жителя области в тяжёлом состоянии доставлены в больницу. Также сообщается, что в результате обстрела разрушен жилой дом.

Власти Запорожской области напоминают жителям прифронтовых районов о возможности временно переместиться на безопасные территории.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск погибли три мирных жителя. Пострадали восемь человек. При обстреле один из снарядов попал в магазин.

Также 17 мая ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область из танка. Стрельба велась из украинского села Бударки по югу хутора Старый в Волоконовском районе. Всего ВСУ выпустили 12 снарядов калибра 125 мм. Пострадавших и разрушений нет.