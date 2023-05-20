Киев, 20 мая, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Страны Запада приняли решение о передаче истребителей F-16 Украине. Об этом 20 мая заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Осталось два очень интенсивно обсуждаемых вопроса, как и накануне создания танковой коалиции. Это уже практически принятые решения. Я хочу, чтобы вы поняли это: страны [Запада] приняли решение. Они уже осознают, что нам передадут все это оружие, включая F-16», — сказал украинский чиновник в интервью 24 каналу.

Подоляк добавил, что в настоящее время решается вопрос логистики.

Ранее ИА Регнум сообщило, что Вашингтон с союзниками планируют передать Киеву американские истребители F-16, но через третьи страны. Поставки F-16 хотят провести, чтобы это не выглядело, как непосредственное участие США. Сроки, когда на Украину отправят истребители, пока неизвестны.

20 мая заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия будет учитывать намерение Запада передать Украине истребители F-16. По словам замминистра, Москва имеет необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей.