Белгород, 20 мая, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Несколько вооружённых людей пытались прорваться в Белгородскую область со стороны села Граны, сообщил 20 мая Telegram-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Они были вооружены автоматами Калашникова, гранатомётом, снайперскими винтовками и пистолетами», — сообщил канал.

Отмечается, что попытку прорваться в Белгородскую область диверсанты начали осуществлять накануне вечером: 19 мая несколько человек попытались прорваться через село Красный Хутор. Как сообщает канал, атака была отбита.

В это же время ВСУ обстреляли пограничников со стороны села Бударки Харьковской области из снайперских винтовой. В результате никто не пострадал.

19 мая в Белгородской области житель села Старый Хутор Валуйского района получил ранение при обстреле со стороны ВСУ. В ночь на 20 мая житель Краснояружского района наступил на мину ВСУ и ему оторвало ногу.