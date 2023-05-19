Белгород, 19 мая, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Артиллеристы ВСУ 19 мая обстреляли село Старый Хутор Валуйского округа Белгородской области, есть пострадавший. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Гладков

«Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, есть пострадавший — мужчина с ранением руки и ноги», — написал губернатор.

Он сообщил, что пострадавшего повезли в больницу. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

От обстрела в частном доме выбило окна, осколки посекли фасад, забор. Взрыв также повредил автомобиль и линию электропередач. На место прибыли сотрудники аварийной службы.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая в Белгородской области ВСУ обстреляли деревню Дроновка в Грайворонском районе. Пострадавших не было, взрыв повредил сети газо− и электроснабжения. Аварийные службы оперативно восстановили последствия.