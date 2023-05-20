Белгород, 20 мая, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Житель Краснояружского района Белгородской области потерял ногу в результате того, что наступил на мину. Об этом 20 мая сообщил Telegram-канал Baza.

Василий Иванов ИА REGNUM Мина «Лепесток»

Уточняется, что инцидент произошёл в ночь на 20 мая на расстоянии 300 метров от границы с Украиной.

«По словам мужчины, он шел на утреннюю рыбалку и случайно наступил на мину. В результате взрыва ему оторвало часть ноги», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после этого пострадавшего доставили в медучреждение, в котором его прооперировали.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что житель региона наступил на мину, в результате чего ему оторвало стопу. По словам главы региона, мужчина косил траву в овраге и наступил на запрещённую мину ПФМ-1 «Лепесток».