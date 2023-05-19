Москва, 19 мая, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19 мая провёл заседание Совета по межнациональным отношениям в столице Северо-Кавказского федерального округа Пятигорске. В рамках визита он встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом ТАСС 19 мая сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Рамзан Кадыров

Он рассказал журналистам, что президент после завершения заседания Совета по межнациональным отношениям решил остаться ещё на один день в городе, чтобы провести отдельные встречи с руководителями семи регионов Северо-Кавказского федерального округа, чтобы поговорить с каждым о ситуации в возглавляемых ими регионах.

«По завершении главного сегодняшнего мероприятия была сделана фотография в формате «семерки», — сказал официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, Путин на заседании в Пятигорске поручил проверить, как работает система мониторинга межнациональных отношений в стране для выявления потенциальных рисков. Он подчеркнул, что это нужно для полноценной работы обновлённой национальной политики.