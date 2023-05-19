Васильевка, Запорожская область, 19 мая, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Украинская армия нанесла удар по территории в районе заповедника «Лысая гора» Васильевского района, сообщил 19 мая в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Предположительно, огонь вёлся из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

По словам Рогова, в результате обстрела ВСУ разрушили пустующий склад. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рогов написал, что ВСУ обстреляли Энергодар в Запорожской области. По его данным, зафиксировали не менее пяти прилётов по городу. Он указал, что одной из целей ВСУ был контрольно-пропускной пункт на въезде в Энергодар. В результате обстрела города пострадал мирный житель.