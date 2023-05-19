Энергодар, Запорожская область, 19 мая, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли Энергодар в Запорожской области, зафиксировано не менее пяти прилётов по городу. Об этом 19 мая сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

«Всего на данный момент подтверждается информация о, как минимум, пяти прилётах по городу энергетиков, в котором размещена Запорожская АЭС», — написал он.

Рогов уточнил, что два прилёта из этого числа отмечены в городской черте и ещё три — за городом. Глава движения уточнил, что одной из целей ВСУ был контрольно-пропускной пункт на въезде в Энергодар.

Он добавил, что, по предварительным данным, осколками повредило автомобиль местных жителей, двигавшихся на нём по своим делам. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Как передавало ИА Регнум, ранее командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что ВСУ выпустили по Волновахе Донецкой Народной Республики более десяти ракет «неизвестной модификации». Он уточнил, что эти ракеты, судя по всему, не являются самонаводящимися.