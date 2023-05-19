Энергодар, Запорожская область, 19 мая, 2023, 09:17 — ИА Регнум. В результате обстрела города Энергодара в Запорожской области пострадал мирный житель. Об этом 19 мая сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

«В результате утреннего обстрела Энергодара [со стороны] боевиков ВСУ есть как минимум один пострадавший», — написал он.

Рогов уточнил, что раненый — это водитель автомобиля скорой помощи, получивший осколочное ранение голени.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Рогов написал, что ВСУ обстреляли Энергодар в Запорожской области. По его данным, было зафиксировано не менее пяти прилётов по городу. Он указал, что одной из целей ВСУ был контрольно-пропускной пункт на въезде в Энергодар.