Москва, 19 мая, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в последующие годы будет повышаться опережающими темпами. Об этом она сообщила 19 мая на расширенном заседании коллегии Минтруда России.

Марат Абулхатин/Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС Вице-премьер РФ Татьяна Голикова

«Во все последующие годы минимальный размер оплаты труда будет увеличиваться опережающими темпами», — сказала Голикова.

По её словам, это решение поддержал президент и председатель правительства.

Вице-премьер также сообщила, что в 2022 году девять регионов не достигли показателей по снижению бедности. В четырех регионах уровень бедности вырос. Она добавила, что с 1 января 2024 года должен заработать реестр нуждающихся граждан.

Как сообщало ИА Регнум, Мишустин 23 марта, выступая в Госдуме, заявил, что МРОТ в России с 1 января 2024 года будет увеличен на 18,5% до 19 242 рублей. По его словам, повышение благосостояния населения страны является одной из приоритетных задач правительства, а размер МРОТ будет расти с опережением темпов инфляции.

Позже он отметил, что с начала 2023 года МРОТ вырос до 16 242 рублей, а 1 января 2024 года сумма будет проиндексирована ещё раз на 18,5%. По словам премьер-министра, это повысит зарплату 4,8 млн граждан.