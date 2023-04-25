Москва, 25 апреля, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года на 18,5% увеличит зарплаты 4,8 млн российских граждан. Об этом 25 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии, посвящённой повышению благосостояния граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Последовательно увеличиваем минимальный размер оплаты труда темпами выше инфляции», — сказал Мишустин.

Он отметил, что с начала 2023 года МРОТ вырос до 16 242 рублей, а 1 января 2024 года сумма будет проиндексирована ещё раз на 18,5%. По словам премьер-министра, это повысит зарплату 4,8 млн граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта Мишустин, выступая в Госдуме, заявил, что МРОТ в России с 1 января 2024 года будет увеличен на 18,5%. По его словам, повышение благосостояния населения страны является одной из приоритетных задач правительства, а размер МРОТ будет расти с опережением темпов инфляции.

Ранее в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект о повышении минимальной оплаты труда с 1 января 2024 года до 19 242 рублей. С учётом того, что это повысит расходы на оплату труда в бюджетной сфере, на данные цели планируется выделить 18,5 млрд рублей.