Хиросима, Япония, 19 мая, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Страны «Большой семерки» (G7) решили не вводить «почти полный» запрет на экспорт в Россию, сообщило 19 мая агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

В материале говорится, что G7 вместо полного запрета на экспорт намерены расширить действующие ограничения на поставки основных товаров. Под санкции могут подпасть товары, которые используют военные, в том числе промышленное оборудование, а также товары из областей производства, строительства, транспорта и услуг в сфере бизнеса. Ограничения могут коснуться и российских алмазов.

В проекте совместного заявления по итогам саммита отмечается, что введение «почти полного» запрета стало бы слишком сложным для некоторых членов организации.

«Такое решение потребовало бы согласия со стороны всех членов ЕС», — сообщило агентство.

Глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что работа также ведётся над «закрытием лазеек» в санкционном режиме.

Саммит G7 проходит с 19 по 21 мая под председательством Японии в Хиросиме.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая стало известно, что власти Великобритании намерены запретить импорт российских алмазов, а также ряда металлов: меди, никеля и алюминия российского происхождения. Предполагается, что эти ограничения «заморозят» экспорт алмазов в объеме $4 млрд (£3,2 млрд). Также британские власти ожидают аналогичных мер и от своих партнёров по G7.

Позже власти Великобритании ввели санкции в отношении ещё 86 юридических и физических лиц, которые, по их мнению, связаны с Россией. Под санкции подпали входящие в Росатом компания «Юматекс» и «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований», а также восемь компаний, которые принимают участие в производстве металла. Кроме того, британские власти ввели санкции против 24 связанных с транспортом граждан и организаций, 13 членов совета директоров «Газпром-нефти», пятерых членов совета директоров «Транснефти» и 20 руководителей оборонных предприятий, включая концерн «Калашников».