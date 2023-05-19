Астана, 19 мая, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Антироссийские санкции коллективного Запада заставляют страны Европы платить за них больше, чем это приходится делать России. Такое мнение 19 мая высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на втором экономическом форуме «Европейский союз — Центральная Азия», который проходит в Алма-Ате.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Санкции создали огромное количество трудностей для нас (Европы. — Прим. ред.), и даже больше, чем для России, поэтому Венгрия призывает к преодолению данной санкционной политики <…> хотя мы являемся меньшинством с такой позицией сейчас в Европе», — цитирует его слова РИА Новости.

Сийярто уточнил, что экономика Европы на протяжении последних лет столкнулась «с невероятными вызовами», вначале из-за пандемии коронавируса, а потом из-за военного конфликта, так как он происходит на территории европейской страны — Украины.

По словам главы МИД Венгрии, цена этого кризиса является очень высокой и её платит вся Европа в виде пробивающей потолок инфляции, роста цен на энергоносители, продовольствие и другие товары. Он пояснил, что Венгрия не несёт ответственности за происходящее на Украине.

Также Сийярто указал, что реакция властей Евросоюза на спецоперацию стала вызовом для Венгрии, и добавил, что на протяжении последнего десятилетия страны Европы стабильно наращивали свой экономический потенциал.

«То есть это сочетание высокоразвитых технологий европейского региона и доступа к дешёвым энергоресурсам из России. Теперь это подошло к концу», — уточнил глава венгерского МИД.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 19 мая, глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросовет намерен ограничить торговлю алмазами из России. Также 18 мая стало известно, что возможность такого же запрета рассмотрят лидеры стран «Группы семи» на саммите в Хиросиме.

10 мая британское издание Financial Times сообщило, что возможные санкции и запрет на импорт российских алмазов могут привести к потере огромного количества рабочих мест в Индии. В стране в этой отрасли работают порядка миллиона человек.