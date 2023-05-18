Токио, 18 мая, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в ходе двусторонней встречи, состоявшейся 18 мая в преддверии саммита G7, назвал премьер-министра Японии Фумио Кисиду президентом.

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

«Господин президент, рад видеть вас снова в вашем родном городе», — сказал Байден, обращаясь к Кисиде.

Переводчица японского общественного телевидения не перевела эту часть вступительного слова Байдена на японский. Должности президента в Японии нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в ходе своего выступления в штате Орегон президент США Джо Байден оговорился, не сумев выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра. Комментируя вопросы развития инфраструктуры штата, американский президент решил поблагодарить в связи с этим местных представителей Конгресса США.

«Спасибо Рону Уайдену, Джеффу Меркли и Эрлу Бам… и Эрлу… извините. Я в курсе. Можете звать меня Биден. Джо Биден», — сказал он.