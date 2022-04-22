Вашингтон, 22 апреля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В ходе своего выступления в штате Орегон президент США Джо Байден вновь оговорился, не сумев выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра. Выступление американского лидера 21 апреля транслировали телеканалы страны.

Gage Skidmore Джо Байден

Комментируя вопросы развития инфраструктуры штата, американский президент решил поблагодарить в связи с этим местных представителей Конгресса США.

«Спасибо Рону Уайдену, Джеффу Меркли и Эрлу Бам… и Эрлу… извините. Я в курсе. Можете звать меня Биден. Джо Биден», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The Washington Post написала, что президент США Джо Байден допустил провал американской политики в отношении Украины.