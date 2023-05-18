* Гребенщикова — запрещённая в России организация

Москва, 18 мая, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Административный протокол составлен на рок-музыканта Бориса Гребенщикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за дискредитацию Вооружённых сил России.

(сс) Lumiere2 Борис Гребенщиков

Протокол зарегистрирован 18 мая в Тверском суде Москвы, сообщило РИА Новости. Пока не назначен день судебного рассмотрения административного дела.

Лидеру «Аквариума», в соответствии с КоАП, грозит штраф в размере 30-50 тыс. руб.

Гребенщиков, который после начала СВО эмигрировал в Британию, В середине января 2023 года заявил, что направил €12 млн на помощь Украине. Деньги он выручил за продажу билетов на концерт в Берлине. Речь шла о концерте в 2022 году.

Российское руководство он обвинил в попытке удовлетворить свои «имперские замашки» и в фашизме. В Госдуме подобные заявления назвали идеологической войной.

Депутат Султан Хамзаев («Единая Россия») объявил, что направит в СКР запрос о проверке высказываний Гребенщикова на наличие в них признаков дискредитации Вооружённых сил России, возбуждения ненависти и о содействии террористической деятельности.