Москва, 12 января, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Высказывания поэта и композитора Бориса Гребенщикова по поводу оказания помощи Украине необходимо проверить. В них усматривается содействие терроризму и дискредитация ВС РФ. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия»).

AleksAleksAleks Султан Хамзаев

«Замечу, что это не какие-то отдельные заявления чумных актеров. Это идеологическая война, направленная на формирование пораженческого общественного мнения», — цитирует депутата РИА Новости.

В таких высказываниях заинтересованы так называемые спящие ячейки Запада, распространяющие фейки о СВО и навязывающие лживые мнения, считает депутат. По словам Хамзаева, он подготовил запрос в Следственный комитет РФ, в котором просит проверить высказывания Бориса Гребенщикова на наличие в них признаков состава преступления по статьям УК РФ о дискредитации Вооруженных сил РФ, о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства и о содействии террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что в одном из интервью в 2022 году поэт Гребенщиков, награждённый орденом «За заслуги перед Отечеством», признался, что отдал в качестве помощи Украине гонорар с концерта в Берлине. По словам поэта, он также не понимает, как можно «общаться с людьми, которые выступают за уничтожение другой страны».