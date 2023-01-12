Берлин, 12 января, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Пока в России обсуждают создание стоп-листа деятелей культуры, которые не смогут участвовать в проектах, финансируемых государством, ряды артистов-русофобов пополнил музыкант, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков. Как сообщает 12 января readovkanews, этот награждённый орденом «За заслуги перед Отечеством» артист обогащается на предательстве и очернении России, помогая вражеской армии.

Lapin Oleksandr/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС Борис Гребенщиков

«Вы знаете, я играл в Берлине у Бранденбургских ворот и это мероприятие худо-бедно собрало 12 миллионов (евро — прим. ИА REGNUM). Это тоже пошло на помощь Украине», — пояснил артист в интервью.

Также в СМИ обнародованы и другие его высказывания из интервью:

«Одно государство в центре Европы напало на другое. Весь мир стоит в сторонке и нервно курит. Вы всерьез можете считать, что можно общаться с людьми, которые выступают за уничтожение другой страны? Нет? Всё, конец. У меня никогда, никогда не было фашистов среди друзей. Они психически больные, но они имеют власть, поэтому могут уничтожить, задавить танками любого человека, которого встретят на улице».

Но разве не благодаря России, которую артист сейчас предательски называет «фашистской», Гребенщиков смог нажить свое состояние?

«СВО — лакмусовая бумажка, которая поделила страну на своих и чужих. Через гарь войны мы очистили зёрна от плевел. Многие бывшие кумиры сами себя скинули с пьедестала народного обожания предательством своей Родины и антироссийскими демаршами. Но многие их коллеги, наоборот, проявили себя с лучшей стороны, засверкав золотом любви к Отечеству и заботы о своём народе», — считает писатель, публицист, автор Telegram-канала «Сыны Монархии» Роман Антоновский.

Министерство обороны Российской Федерации Специальная военная операция России

Его слова приводит RT

«Пока козлобородый Борис Гребенщиков даёт в Израиле антироссийские концерты и тусуется с бежавшей из страны либеральной фрондой, бывший скрипач «Аквариума» Андрей Решетин в возрасте 59 лет записался добровольцем и ушёл на фронт. Решетин был участником золотого состава рок-группы «Аквариум», игравшим там до начала 1990-х. Как раз примерно до того момента, как Гребенщиков бросил на несколько лет своих музыкантов, пытаясь завоевать Америку и записывая англоязычные альбомы с местными группами <…> Возникает вопрос: почему многие сомнительные культурные проекты в театре, живописи, музыке до сих пор получают государственные деньги, а проект высокой музыки, сделанный патриотом своей страны, оказался без финансирования и был закрыт?».

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«Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Борис Гребенщиков назвал россиян фашистами и пожертвовал часть гонораров ВСУ; «Ползёт Козлодоев, мокры его брюки, он стар; он желает в сортир…»© Вопрос в том, игнорировать или карать», — рассуждает в своем телеграм-канале российский журналист Руслан Осташко.

«Ну в стоп-лист и на культуру отмены — однозначно. Если он всё ещё гражданин РФ, то и дело завести. По приколу можно в международный розыск его объявить», — соглашается Павел Ильин.

EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС Украинские националисты

«Лишить званий, запретить въезд в страну. Карать однозначно», — призывает Марина Полякова.

«Игнор для них — лучшая кара. Если преследовать — станет героем. Он и так в Европе полные залы собирает. Закрыть кормушку и пусть ползет, куда хочет», — предлагает Ирина Гущина.

Напомним, уехавший из России телеведущий и комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в начале января 2023 года со сцены в Дубае продолжил националистический лозунг «Героям слава». Аналогично поступил и певец Валерий Меладзе.

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