Москва, 18 мая, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России уничтожили за сутки на южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях до 185 украинских военных. Об этом 18 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Как отметил военный, на южнодонецком и запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск «Восток» нанесли удары по подразделениям ВСУ около Угледара.

«Потери противника составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, боевая машина зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», гаубица FH70, а также артиллерийская система М777 производства США», — сказал он.

Также Конашенков указал, что на херсонском направлении за сутки огнём российских войск удалось уничтожить свыше 35 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину и три автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков рассказал, что российские штурмовые отряды продолжают вести бои по освобождению Артёмовска (ДНР). На донецком направлении российские военные нанесли поражение ВСУ в районе города Часов Яр и села Богдановка.