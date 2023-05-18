Пресс-служба правительства Ростовской области Уборка урожая

Всеми основными видами продовольствия Россия обеспечена, планируется экспорт 55-60 млн тонн зерна, заявил 18 мая президент Владимир Путин на совещании по вопросам, связанным с проведением весенних полевых работ.

На совещании в режиме видеоконференции президент отметил, что Россия сегодня обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, причём если говорить о зерне, то на 185,4%.

«Мы обеспечиваем себя всеми основными видами продовольствия. По зерну самообеспеченность составляет 185,4%, по мясу — 101,6%, по рыбе — 153%, по растительному маслу — 211%», — заявил Путин.

Несмотря на барьеры, создаваемые западными санкциями, РФ нарастила экспорт агропромышленной продукции до $41,6 млрд в прошлом году. По словам главы государства, российский агропром показал положительную динамику по итогам года: индекс производства составил 110,2%.

«Именно так будем действовать и впредь. Ожидается, что по итогам 2022-2023 сельхозгода экспорт зерновых составит порядка 55-60 млн тонн», — заявил Путин.