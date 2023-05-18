Иван Шилов ИА REGNUM СВО на Украине

Украина не должна превратиться в линию фронта противоборствующих крупных держав. Об этом 18 мая заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Позиция Китая по украинскому вопросу всегда была четкой: мы считаем, что Украина не должна стать линией фронта в противостоянии между крупными державами», — сказал он, комментируя заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о якобы необходимости принятия Украины в НАТО.

Дипломат отметил, что в нынешней ситуации сторонам конфликта необходимо сохранять спокойствие и сдержанность, а также избегать действий, которые могут способствовать эскалации конфликта.

Вэньбинь уточнил, что Пекин считает, что в Европе с помощью диалога и консультаций нужно создать балансированную, эффективную и устойчивую архитектуру безопасности, и найти решение для долгосрочной стабильности в регионе.

При этом он подчеркнул, что безопасность в регионе невозможно обеспечить путём расширения военных блоков, и добавил, что власти КНР рассчитывают, что все стороны конфликта будут держаться общей, всеобъемлющей и устойчивой концепции безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 18 мая, Киссинджер заявил, что, по его мнению, Украину необходимо принять в НАТО. Экс-госсекретарь отметил, что, по его мнению, сегодня Украина является страной с наилучшим вооружением и наименее стратегически опытным руководством в Европе.

Позднее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил эти слова Киссинджера. Как уточнил политик, в этом случае бывший американский госсекретарь абсолютно неправ.