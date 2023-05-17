Мелитополь, 17 мая, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Сотрудники полиции и Росгвардии нашли около села Сосновка Мелитопольского района Запорожской области тайник с боеприпасами. Об этом 17 мая сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Автомобиль полиции

«В Запорожской области полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии в 200 метрах от села Сосновка Мелитопольского района в лесном массиве обнаружили схрон боеприпасов», — написал он.

Рогов уточнил, что в тайнике находились два выстрела осколочных гранатомётных (ВОГ) калибра 17 мм, 18 патронов калибра 5,45 мм, а также 10 выстрелов противотанкового гранатомёта ПГ-9.

Также глава движения указал, что специалисты взрывотехники решили уничтожить найденные боеприпасы накладным зарядом на безопасном расстоянии от села.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая сотрудники полиции обнаружили тайник с оружием боеприпасами в населённом пункте Троицкое в ЛНР. Из него изъяли гранатомёт, гранаты, тротиловые шашки и патроны.