Брянск, 17 мая, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Следователи СК России предъявили обвинение начальнику отдела Брянской таможни в получении взятки в особо крупном размере, сообщил 17 мая Telegram-канал ведомства.

Кадр из видео Судебное заседание

«Следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении.

По подозрению в получении взятки задержали начальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни.

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Следователи установили, что 14 мая 2023 года обвиняемый, находясь в своём автомобиле, получил от гендиректора общества с ограниченной ответственностью взятку в виде денег и других ценностей на сумму не менее 1 100 000 рублей. За это сотрудник таможни обещал содействие в организации беспрепятственного проезда грузовых автомобилей компании без досмотра.

Следователь попросил суд заключить обвиняемого под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в марте по подозрению в коррупции были задержаны высокопоставленные таможенники. Речь идёт о замначальника Центрального таможенного управления генерале Александре Беглове и начальнике центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковнике Александре Алееве. Их задержали при получении взятки в 50 тысяч долларов (около 3,8 млн рублей) сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом.

В апреле бывшего замруководителя Московской таможни Сергея Цуканова осудили за получение взятки. Суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима. Чиновника обвиняли в получении крупной взятки в 500 тыс. рублей.

В мае суд приговорил бывшего замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко к девяти годам колонии за взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Суд установил, что с 2018 по 2020 год Максименко получил взятку от предпринимателя на сумму более 2,1 млн рублей, а взамен обеспечил заключение с ним контрактов на строительство объектов для ФСИН. Он оштрафован на 43 млн 378 тыс. рублей. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с осуждённого более 330 млн 83 тыс. рублей в счет возмещения ущерба, причинённого его действиями.