Москва, , 10:28 — REGNUM В Москве по подозрению в коррупции задержаны высокопоставленные таможенники. Речь идёт о замначальника Центрального таможенного управления генерале Александре Беглове и начальнике центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковнике Александре Алееве, пишут 24 марта «Известия».

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

Их задержание при получении взятки в 50 тысяч долларов (около 3,8 млн рублей) провели сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом. Уточняется, что эти деньги намеревались передать два предпринимателя, один из них, предположительно, является бывшим сотрудником подразделения по борьбе с коррупцией таможни.

В момент «сделки» все четверо были задержаны. Возбуждено уголовное дело о получении взятки (ст. 290 УК РФ). Кроме того, в здании таможенного управления на рабочих местах и дома у высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы (ФТС) были проведены обыски. Изъято около 40 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Москве был задержан начальник центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) России Дмитрий Васильев. Его заподозрили в получении взяток от подрядчиков и хищении с государственных подрядов.

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