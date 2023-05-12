Бывшего замглавы ФСИН Максименко приговорили к девяти годам колонии и лишили звания за взятки

Москва, , 16:59 — REGNUM Суд приговорил бывшего замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко к девяти годам колонии за взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Бывший заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко © Пресс-служба Басманного суда/РИА Новости

«Согласившись с позицией гособвинителя, суд признал Максименко виновным в инкриминированных преступлениях. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Максименко лишили государственной награды и специального звания «генерал-лейтенант внутренней службы ФСИН России». Помимо этого, бывший замглавы ФСИН на 11 лет лишён права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Также он оштрафован на 43 млн 378 тыс. рублей. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с осуждённого более 330 млн 83 тыс. рублей в счет возмещения ущерба, причинённого его действиями.

Суд установил, что с 2018 года по 2020 год Максименко получил взятку от предпринимателя на сумму более 2,1 млн рублей, а взамен обеспечил заключение с ним контрактов на строительство объектов для ФСИН.

Кроме того, в 2018–2019 годах он злоупотребил полномочиями, обязав территориальные органы ФСИН заключить госконтракты с одним из ФГУП, чтобы потом заключать договора субподряда с предпринимателем, от которого получал взятки.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле бывший замруководителя Московской таможни Сергей Цуканов осуждён за получение взятки. Суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима. Чиновника обвиняли в получении крупной взятки в 500 тыс. рублей.