Москва, 17 мая, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 17 мая назвала возмутительным отсутствие реакции ООН на признание руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о причастности Киева к терактам против российских медийных лиц.

Сергей Корсун ИА REGNUM Возмущение

«Стефан Дюжаррик (представитель Генерального секретаря ООН. — Прим.) заявил, что он не видел подобного заявления. Это возмутительно, нет других слов, которые могли бы описать. Нет никакого оправдания секретариату Организации Объединенных Наций», — заявила она в эфире радио Sputnik.

Захарова отметила, что заявление Буданова было прямым, «лобовым», без возможности интерпретации, но при этом ООН, известная своим особым отношением к журналистам, занимающимся расследованиями, всё равно сделала вид, что ничего не произошло.

«Этот вопиющий случай должен стать предметом разбирательств в секретариате Организации Объединенных Наций», — выразила уверенность представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, глава украинской военной разведки дал понять, что Киев причастен к убийствам известных россиян. В своём интервью Буданов рассказал о действиях, которые украинский режим предпринимает против российских публичных личностей. По его словам, Киев уже «достал многих», но подтверждать или опровергать причастность к покушению на писателя Захара Прилепина он не стал.

Ранее в Санкт-Петербурге в результате теракта, организованного спецслужбами Украины, погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). В кафе, в котором он проводил творческий вечер, раздался взрыв. Множество людей пострадали. Также киевский режим стоит, по данным следствия, за убийством журналистки Дарьи Дугиной в августе 2022 года. По данным ФСБ России, теракт организовали украинские спецслужбы, а исполнителем была Наталья Вовк, служившая в 12-й бригаде украинской нацгвардии.

Сам Буданов в другом интервью в начале мая обещал, что Киев продолжит убивать русских. В Кремле отметили, что представители киевского режима лишь подтверждают, что являются террористами.