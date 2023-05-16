Москва, 17 мая, 2023, 02:11 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда» заявила, что российская сторона не станет отходить от своих позиций в рамках условий зерновой сделки.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

»… Увязана эта договоренность с соблюдением российских интересов, это все является именно тем фактором, который будет лежать в основе принятия решения», — сказала Захарова.

По её словам, никакого отхода от позиций по соблюдению тех условий, которая выдвинула российская сторона в рамках зерновой сделки, не будет.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами 16 мая заявил, что у российской стороны в рамках зерновой сделки осталось много нерешённых вопросов. Он также добавил, что рано делать какие-либо заявления по поводу продления договорённости.

Представитель генерального секретаря Организации Объединённых Наций Стефан Дюжаррик в свою очередь заявил, что в организации рассчитывают на продолжение контактов по зерновой сделке. По его словам, до 18 мая должны состояться новые дискуссии.