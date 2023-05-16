Москва, , 13:03 — REGNUM У России осталось много вопросов, касающихся зерновой сделки. По поводу продления договорённости делать заявления пока рано. Об этом сообщил 16 мая журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Уборка урожая пшеницы в России © Александр Кряжев/РИА Новости

«Когда будет принято соответствующее решение, мы вас проинформируем», — ответил представитель Кремля на вопрос, будут ли телефонные переговоры президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в преддверии возможного продления зерновой сделки.

Песков добавил, что контакты с участниками Черноморской зерновой инициативы продолжаются.

«По-прежнему остаются открытыми много вопросов, которые касаются нашей части зерновой сделки. Предстоит принять решение», — заявил он в ответ на вопрос о позиции Запада по вопросу поставок российского аммика.

Срок действия зерновой сделки истекает 18 мая. Россия поставила ряд условий, на которых согласна продлить договор. Среди них — разблокировка экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, никаких движений в сторону выполнения условий Москвы Запад так и не предпринял.

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