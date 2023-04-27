Мелитополь, , 09:53 — REGNUM Взрыв в Мелитополе нужно расценивать как теракт, за его организацией стоят спецслужбы Украины. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Мелитополь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации пресс-службы ГУ МВД по Запорожской области 27 апреля примерно в 5:15 в Мелитополе около подъезда многоквартирного жилого дома произошёл взрыв, сработало неизвестное взрывное устройство. В результате двое сотрудников полиции получили ранения, их госпитализировали. Позже один из полицейских скончался.

«Это однозначно теракт, за которым стоят украинские спецслужбы. Это дело рук украинских террористов, которые стремятся путем запугиваний и убийств помешать налаживанию мирной жизни в регионе», — приводит РИА Новости слова Рогова.

Ранее в Мелитополе было взорвано локомотивное депо. В организации взрыва врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий обвинил украинских диверсантов. По словам врио губернатора Запорожья, преступления киевского режима против мирного населения продолжают фиксировать ежедневно в течение последнего месяца.