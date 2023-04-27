Мелитополь, , 12:41 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело после взрыва у подъезда одного из домов Мелитополя в Запорожской области, в результате которого погиб замначальника УМВД города. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе СКР.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту посягательства на жизнь заместителя начальника УМВД России по городу Мелитополь и Мелитопольскому району», — сообщили в ведомстве.

В четверг, 27 апреля, примерно в 5:15 в Мелитополе около подъезда многоквартирного жилого дома произошёл взрыв, сработало неизвестное взрывное устройство.

В результате двое сотрудников полиции получили ранения, их госпитализировали. Позже один из полицейских скончался.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что взрыв в Мелитополе нужно расценивать как теракт, за его организацией стоят спецслужбы Украины.