Москва, 16 мая, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Порядка шести месяцев потребуется России для выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), заявил 16 мая заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в Госдуме в ходе рассмотрения вопроса денонсации договора.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«По завершении процедуры денонсации нам предстоит предпринять также ряд действий в отношениях с другими государствами — участниками ДОВСЕ», — сказал Рябков.

По словам дипломата, которого президент Владимир Путин назначил представителем при рассмотрении вопроса о денонсации в Госдуме и Совфеде, нужно будет уведомить страны — участницы ДОВСЕ о намерении России выйти из него.

«Это делается как минимум за 150 дней до планируемой даты выхода и содержит заявление об исключительных обстоятельствах, сделавших этот шаг необходимым», — пояснил Рябков.

Кроме того, нужно провести конференцию стран — участниц ДОВСЕ, причём не позднее чем через три недели после уведомления о выходе. Участники конференции обсудят возникающие в связи с этим вопросы.

Россия на этом мероприятии изложит свою твердую позицию. Странам НАТО и мировому сообществу Москва намерена разъяснить, что именно коллективный Запад своими разрушительными действиями сделал для России невозможным пребывание в ДОВСЕ.

«Таким образом, для полного завершения выхода нашей страны из договора в соответствии с его положениями понадобится порядка шести месяцев», — резюмировал Рябков.

Как сообщило ИА REGNUM, ДОВСЕ денонсировала Госдума 16 мая. Нижняя палата парламента единогласно приняла предложенный президентом соответствующий закон. Ответственность за невозможность соблюдать договор Москва возложила на страны Запада. Оставаться участником ДОВСЕ уже не в интересах России.