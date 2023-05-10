Путин назначил Рябкова своим представителем для денонсации ДОВСЕ
Москва, 10 мая 2023, 16:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин инициировал процесс денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном 10 мая на официальном портале правовой информации.
«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации РФ Договора об обычных вооружённых силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года», — указано в документе.
Подписанный в 1990 году ДОВСЕ был адаптирован спустя девять лет. Государства НАТО не ратифицировали адаптированную версию договора и продолжили следовать первоначальным положениям. В них содержатся нормы обычных вооружений, рассчитанные с учётом баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора. России пришлось в 2007 году объявить мораторий на исполнение условий соглашения.
С 11 марта 2015 года Россия не участвует в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, что означает фактическое прекращение членства в Договоре, но юридически остаётся в нём. Интересы России в Совместной консультативной группе всё это время представляла Белоруссия.
Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что законопроект о денонсации ДОВСЕ могут внести в Госдуму 10 или 11 мая и рассмотреть 16 мая. Он назвал выход из договора верным шагом на пути к обеспечению безопасности страны.