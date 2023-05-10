Владимир Путин поручил денонсировать Договор об обычных вооружённых силах в Европе

Москва, , 16:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин инициировал процесс денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом говорится в распоряжении главы государства, опубликованном 10 мая на официальном портале правовой информации.

Сергей Рябков © Владимир Федоренко/РИА Новости

«Назначить заместителя министра иностранных дел РФ Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации РФ Договора об обычных вооружённых силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года», — указано в документе.

Подписанный в 1990 году ДОВСЕ был адаптирован спустя девять лет. Государства НАТО не ратифицировали адаптированную версию договора и продолжили следовать первоначальным положениям. В них содержатся нормы обычных вооружений, рассчитанные с учётом баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора. России пришлось в 2007 году объявить мораторий на исполнение условий соглашения.

С 11 марта 2015 года Россия не участвует в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, что означает фактическое прекращение членства в Договоре, но юридически остаётся в нём. Интересы России в Совместной консультативной группе всё это время представляла Белоруссия.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что законопроект о денонсации ДОВСЕ могут внести в Госдуму 10 или 11 мая и рассмотреть 16 мая. Он назвал выход из договора верным шагом на пути к обеспечению безопасности страны.