Москва, 16 мая, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Пока Запад не откажется от враждебной политики, Россия не вернётся к Договору об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), сообщил 16 мая журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД

На вопрос о том, планирует ли Москва возвращение к договору, Рябков ответил отрицательно. Он охарактеризовал отношения России с Западом как находящиеся в штормовом периоде и сказал, что возврат к ДОВСЕ был бы возможен, только если страны ЕС и НАТО откажутся от враждебной политики и начнут искать в отношениях с Москвой концептуально новые подходы.

Сейчас даже просто формальное сохранение статуса России как стороны договора вступает в прямое противоречие с интересами национальной безопасности страны, не говоря уже о возвращении к ДОВСЕ.

«Его для себя мы уже списали в архив, оставили в прошлом. Что будут предпринимать другие государства — вопрос к ним», — сказал Рябков.

Дипломат предупредил, что на Россию бессмысленно пытаться давить, пытаться запугать теми или иными шагами. Он добавил, что, по информации МИД, некоторые восточноевропейские страны напрямую нарушали требования ДОВСЕ.

ДОВСЕ, подписанный 16 странами НАТО и шестью странами Организации Варшавского договора (СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Чехословакия), вступил в силу 9 ноября 1992 года, и затем в 1999-м. участники подписали обновлённую версию соглашения. Ни одна из стран НАТО не ратифицировала договор.

Президент России 13 июля 2007 года Владимир Путин подписал указ о приостановлении ДОВСЕ. О приостановке участия в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ Москва объявила в марте 2015 года. При этом формально Россия оставалась его участником.

Путин 10 мая 2023 года подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о денонсации ДОВСЕ. Рябкова президент назначил своим представителем при рассмотрении вопроса о денонсации в Госдуме и Совфеде. На заседании 16 мая Госдума приняла закон о денонсации ДОВСЕ.