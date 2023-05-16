В Минздраве ЛНР заявили, что жизни врио главы МВД Игоря Корнета после теракта ничего не угрожает

Луганск, , 14:18 — REGNUM Врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет находится в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает. Об этом корреспонденту ТАСС 16 мая сообщила глава регионального Минздрава Наталия Пащенко.

Реанимация Дарья Драй © ИА REGNUM

В Министерстве здравоохранения рассказали, что в медучреждениях находятся восемь пострадавших при террористической атаке в Луганске. По словам Пащенко, четыре человека находятся в тяжелом состоянии, среди них Корнет.

«Он перенес вчера полостную операцию. После выхода из наркоза находится в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает», — сообщили в Минздраве.

Как передавало ИА REGNUM, замминистра здравоохранения ЛНР Олег Валиев заявил, что Игорь Корнет пострадал при взрыве в барбершопе в Луганске возле ГТРК республики. Там 15 мая около 13:50 прогремел взрыв. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что в тяжёлом состоянии находятся четверо мужчин, в том числе 17-летний подросток и сам Корнет.

Правоохранители назвали взрыв в Луганске покушением на врио главы МВД ЛНР. Источник в правоохранительных органах уточнил, что Корнет находится в реанимации. Позже Следственный комитет Луганской Народной Республики возбудил уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По данным ведомства, злоумышленники активировали взрывное устройство в салоне красоты.

15 мая сообщалось, что врио главы МВД ЛНР Игоря Корнета подключили к аппарату ИВЛ. Медики провели многочасовую операцию. Врачи диагностировали гемоторакс, минно-взрывные ранения, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и открытые рваные раны кистей рук. Источник отметил, что опасения у врачей вызывает возможный отёк мозга.