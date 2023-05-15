Врио главы МВД ЛНР Игоря Корнета подключили к аппарату ИВЛ после покушения в Луганске

Луганск, , 17:57 — REGNUM Врио главы МВД ЛНР Игоря Корнета подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), сообщил Telegram-канал 112.

Игорь Корнет (на первом плане) © Виктор Антонюк/РИА Новости

По данным источника, медики провели операцию, которая длилась несколько часов.

«У генерал-лейтенанта диагностировали гемоторакс, минно-взрывные ранения, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и открытые рваные раны кистей рук», — говорится в сообщении.

Как рассказал источник, опасения у врачей вызывает возможный отёк мозга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра здравоохранения ЛНР Олег Валиев заявил, что врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет пострадал при взрыве в барбершопе в Луганске возле ГТРК республики. Там 15 мая около 13:50 прогремел взрыв. В результате произошедшего пострадали семь человек. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник уточнил, что в тяжёлом состоянии находятся четверо мужчин, в том числе 17-летний подросток и сам Корнет.

Правоохранители назвали взрыв в Луганске покушением на врио главы МВД ЛНР. Источник в правоохранительных органах уточнил, что Корнет находится в реанимации. Позже Следственный комитет Луганской Народной Республики возбудил уголовное дело о покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По данным ведомства, злоумышленники активировали взрывное устройство в салоне красоты.