Москва, 15 марта, 2017, 08:40 — ИА Регнум. В Москве в Музее русского импрессионизма представят произведения из собрания Национальной галереи Армении и Музея русского искусства Еревана. В экспозицию «Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа», которая пройдет с 25 марта по 4 июня, вошли 58 работ более 20 армянских художников-импрессионистов.

Карапет Адамян. Женщина на берегу моря

Е. Кочар. В Ессентуках

Среди живописных полотен посетители смогут увидеть работы такого всемирно признанного мастера, как Мартирос Сарьян. Великий армянский художник был учеником Валентина Серова и Константина Коровина, однокурсника Кузьмы Петрова-Водкина. Также на выставке будут представлены неизвестные широкой публике авторы, чьи работы по красоте не уступают картинам Эдуарда Мане, Эдгара Дега, Пьера Огюста Ренуара, Камиля Писсарро, Клода Моне и других.

Е. Тадевосян. Гений и толпа. 1909

Это работы ЕгишеТадевосяна — ключевой фигуры для армянского искусства. Он принимал активное участие в Товариществе передвижных художественных выставок и объединении «Мир искусства», дружил с Василием Поленовым, Михаилом Врубелем. Также среди художников стоит выделить Седрака Аракеляна, тонкого и лиричного живописца, у которого яркий колорит сочетается с мягкой моделировкой объемов, и Ваграма Гайфеджяна, работавшего совместно с Константином Коровиным над оформлением спектаклей в Большом театре.

С. Аракелян. В саду. 1921-22

Армянский импрессионизм как самобытное явление сформировался на рубеже XIX—XX веков под влиянием родоначальников направления — французских художников, переняв их уникальную манеру обращаться к изображению мгновений, будто бы выхваченных из реальной человеческой жизни; вслед за великими учителями они передавали ощущение света, как бы растворяя в нем привычные очертания предметов и форм. Немаловажную роль в развитии армянского искусства сыграли и русские художники: многие армяне учились в Москве и Санкт-Петербурге у ведущих мастеров своего времени — Василия Поленова, Константина Коровина, Валентина Серова.

С. Агаджанян. портрет актрисы Баронкиной. 1935

Музей русского импрессионизма представляет малоизвестную страницу — творчество армянских художников-импрессионистов, впитавших лучшее в Москве и Париже. Директор музея Юлия Петрова считает важным знакомить зрителей с традициями импрессионизма разных школ: «Год назад, открыв музей, мы заявили о феномене русского импрессионизма и настаиваем на том, что это течение существовало не только в границах Франции. Поэтому очень важно для нас рассказывать о развитии импрессионизма в искусстве разных стран — это часть нашей программы. Армянский импрессионизм, с которым мы познакомились не так давно, оказался абсолютно европейским искусством. Думаю, что такой Армении наши посетители и не видели, и не ожидали увидеть. Мы покажем нежную живопись, дающую ощущение легкости, воздуха, простора, покоя, умиротворения».

Ф. Терлемезян. На палубе

К открытию выставки будет издан иллюстрированный каталог: помимо статей об армянском импрессионизме как художественном явлении, в него войдут биографические эссе о представленных в экспозиции мастерах и интересные факты об их произведениях. Запланирована масштабная образовательная программа: лекции, тематические дискуссии, музыкальные вечера и экскурсии.

Е. Тадевосян. Улица в Тифлисе

Музей русского импрессионизма был открыт для посетителей в мае 2016 года. Основную экспозицию составляют картины из коллекции основателя музея Бориса Минца: работы выдающихся российских художников Константина Коровина и Валентина Серова, Станислава Жуковского и Игоря Грабаря, Константина Юона и Бориса Кустодиева, Петра Кончаловского и Александра Герасимова.

Е. Тадевосян. Лодки. Трапезунд. 1906

Своей миссией музей считает популяризацию русского искусства в целом и его импрессионистической составляющей в частности, как в России, так и за рубежом. Музей заслужил уважение международного музейного сообщества и является членом Международного совета музеев ICOM.