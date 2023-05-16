Москва, 16 мая, 2023, 14:03 — ИА Регнум. В Институте теоретической и прикладной механики имени Христиановича СО РАН не знают, из-за какой статьи могли арестовать физика Валерия Звегинцева, сообщил 16 мая РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Звегинцев

Представители института рассказали, что никто не был ознакомлен со статьёй, которая якобы стала причиной для подозрений в госизмене.

«Дело закрытое, никто не ознакомлен со статьей», — пояснили представители ИТПМ СО РАН.

Согласно полученной информации, с деталями дела ознакомлен только Валерий Звегинцев и его адвокат. При этом сотрудники института опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что в своих работах и выступлениях учёный якобы не разглашал секретные сведения, а над отечественной аэродинамикой теперь нависла угроза.

Как сообщало 16 мая ИА REGNUM, Валерия Звегинцева арестовали по подозрению в государственной измене. Его задержали три недели назад. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Уточняется, что причиной для возбуждения дела о госизмене могла стать публикация Звегинцева о газовой динамике в иранском журнале.

Владимир Зинин / ТАСС Валерий Звегинцев

Также петербургский суд зарегистрировал уголовное дело в отношении главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Анатолия Маслова. Его также обвиняют в госизмене. Всего дела возбудили в отношении трёх учёных ИТПМ СО РАН. В вузе выразили уверенность, в том, что Звегинцев, а также Анатолий Маслов и Александр Шиплюк, которые были задержаны в 2022 году, невиновны.