Ученого СО РАН Звегинцева арестовали по подозрению в госизмене

Москва, , 09:38 — REGNUM Главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения (СО) РАН Валерия Звегинцева арестовали по подозрению в государственной измене. Об этом говорится в открытом письме, которое 16 мая опубликовано на сайте ИТПМ СО РАН.

Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения (СО) РАН Валерий Звегинцев © Владимир Зинин / ТАСС

«За последний год трое выдающихся учёных-аэродинамиков нашего института — Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк и Валерий Иванович Звегинцев — были арестованы по подозрению в совершении преступления по самой суровой статье Уголовного кодекса — «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ)», — говорится в нём.

Отмечается, что все указанные учёные известны блестящими научными результатами, а их компетенции и профессиональная репутация давали возможность получить высокооплачиваемую и престижную работу за рубежом, однако они остались в России, чтобы служить отечественной науке.

Также сотрудники ИТПМ СО РАН попросили в письме российские власти, представителей научного сообщества и промышленных организаций защитить отечественную аэродинамическую науку.

Как рассказал представитель СО РАН, слова которого цитирует ТАСС, Звегинцев был задержан почти три недели назад и в данный момент пребывает под домашним арестом. Он уточнил, что поводом для ареста стала статья о газовой динамике в иранском журнале, которая, по его словам, до публикации прошла две экспертизы о возможной секретности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 16 мая, управление ФСБ России вынесло официальное предостережение жителю Санкт-Петербурга, пытавшемуся узнать информацию о вступлении в ряды иностранного легиона ВСУ. Мужчина для этого обратился к представителям одной из организаций в конце 2022 года.