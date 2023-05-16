Москва, 16 мая, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Украинская армия за прошедшие сутки потеряла на двух направлениях в зоне проведения спецоперации свыше 120 военнослужащих. Об этом 16 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Макеев/РИА Новости Самоходная артиллерийская установка «МСТА-С» в зоне проведения СВО

На краснолиманском направлении оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия и тяжёлые огнемётные системы группировки войск «Центр» нанесли поражение подразделениям противника в районах Невского, Червоной Дибровы в Луганской Народной Республике и Григоровки в Донецкой Народной Республике.

«За сутки на данном направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходная артиллерийская установка «Акация», ― уточнил Конашенков.

Кроме того, по его словам, на купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии «Западной» группировки войск потери понесла живая сила и техника ВСУ в районах Новомлынска и Кисловки в Харьковской области.

В районах Тимковки, Масютовки, Котляровки в Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР российское военные пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп.

«Общие потери противника за сутки составили до 60 украинских военнослужащих и четыре автомобиля», ― сказал представитель оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, на купянском направлении российская авиация нанесла сокрушительные удары по ВСУ. Как уточнил 16 мая начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, огонь вели по сосредоточению личного состава, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и по подразделениям территориальной обороны.

Кроме того, российские военные сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе Синьковки, Першотравневого и Кисловки.