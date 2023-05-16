Москва, , 10:18 — REGNUM На купянском направлении российская авиация нанесла сокрушительные удары по ВСУ. Российские военные сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ в зоне СВО, заявил 16 мая начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, сообщил Telegram-канал Минобороны.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он сообщил, что на купянском направлении авиация «Запада» нанесла удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и по подразделениям территориальной обороны.

«Кроме этого, сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населённых пунктов Синьковка, Першотравневое и Кисловка», — сказал Зыбинский.

Он также сообщил, что расчёт зенитно-ракетного комплекса «Тор» уничтожил украинский беспилотник «Фурия».

16 мая Минобороны опубликовало видео работы расчётов противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» по уничтожению подразделений ВСУ на левом берегу Днепра.

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